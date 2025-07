Ci sono importanti novità per quanto riguarda la trattativa tra il Napoli e Bologna per il centrale Sam Beukema, ecco cosa riporta Sportmediaset.

“Sul fronte difesa ci sono importanti novità per quanto riguarda Beukema. il Bologna avrebbe abbassato le pretese per il centrale difensivo ed al momento siamo distanti tra un milione tra Napoli e Bologna per chiudere la trattativa tra i 32/33 milioni più bonus inclusi con AZ Alkmaar che avrebbe il 10% dalla cessione del giocatore.”