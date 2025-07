Arrivano novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sarebbe pronto a salutare altri tre giocatori, dopo la cessione di Rafa Marin al Villareal: in uscita ci sarebbero Alessandro Zanoli ( che piace al Bologna ), Cyril Ngonge e Giovanni Simeone, tutti e due in orbita Torrino.