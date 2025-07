Gds – ” Beukema vuole solo il Napoli, i suoi agenti sono in costante contatto con il club azzurro “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda la trattativa del Napoli per Sam Beukema, difensore del Bologna. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il Napoli le sta provando tutte per cercare di acquistarlo prima del via della preparazione. La missione è complessa, perché il Bologna ogni giorno prova ad alzare il tiro. Italiano considera l’olandese un giocatore imprescindibile per il suo progetto, ma poi ci sono le logiche di mercato e le ambizioni dei professionisti. E Beukema ha già scelto da tempo: vuole il Napoli. Gli agenti di Beukema sono in costante contatto con il club emiliano: si cerca uno sconto corposo sulla richiesta di 35 milioni del Bologna per lasciando andare, facendo leva sulla volontà del giocatore di continuare il suo percorso di crescita e di giocare ancora la Champions. Un lavoro diplomatico continuo, che sembra essere riuscito nel suo intento: per Sam ora potrebbero bastare 30 milioni.”