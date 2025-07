Fabrizio Romano – ” Non solo Bernardeschi, anche Insigne vuole tornare in Italia ! La situazione “

Fabrizio Romano, famoso esperto di calciomercato, ha rilasciato delle importanti novità di calciomercato, anche per quanto riguarda Lorenzo Insigne, l’ex capitano azzurro che si è recentemente svincolato dal Toronto. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Oggi la notizia esclusiva è Federico Bernardeschi al Bologna. È un’operazione molto ben avviata, bisognerà aspettare ovviamente i passaggi formali, però il Bologna è in trattative avanzate per prendere Bernardeschi che si svincola dal Toronto. Si libera dal Toronto anche Lorenzo Insigne, che è molto aperto a tornare in Italia. Quindi potremo rivedere anche lui in Europa, ma soprattutto in Italia con dei contatti che continueranno nei prossimi giorni per la miglior soluzione con diverse chiamate. Sia la questione Bernardeschi con il Bologna, sia quella legata a Lorenzo Insigne, sicuramente da monitorare, sono da seguire nei prossimi giorni“.