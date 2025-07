Di Marzio: “Lang prossimo al Napoli, ecco cosa manca per l’annuncio”

Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha riportato sul suo profilo X che manca poco l’arrivo di Lang al Napoli. Ecco cosa scrive:

“Napoli-Lang, quasi tutto definito. Da sistemare gli ultimi dettagli in queste ore tra le parti in causa. Il Napoli ha quasi definito ogni parte dell’operazione Non Lang. Le parti stanno sistemando gli ultimi dettagli Il Napoli e Noa Lang sono sempre più vicini. Le parti sistemeranno in queste ore gli ultimi dettagli della trattativa. È quasi tutto definito tra le parti in causa, con l’esterno del PSV che ha contribuito rinunciando a una parte del suo ingaggio per facilitare l’operazione tra tutte le componenti, come raccontato nelle scorse ore. Il Napoli ha trovato l’intesa di massima su tutte le cifre dell’operazione, con 25 milioni +5 di bonus per il club olandese. Gli ultimi dettagli, come anticipato, saranno da sistemare in queste ore tra le parti prima di definire del tutto l’operazione. lI club di De Laurentiis sta cercando di chiudere in questi minuti l’arrivo di Beukema dal Bologna. Ci sono contatti serratissimi per ridurre quella piccolissima distanza che è rimasta e per dare ad Antonio conte un difensore di grande affidabilità che il Napoli ormai sta trattando da diverse settimane. Operazione da circa 30 milioni di euro“.