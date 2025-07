Cds – ” Non solo Ndoye e Lang, Manna si è informato per questi tre esterni: la situazione “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, che è alla ricerca di almeno due esterni per rinforzare il reparto offensivo. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Ecco perché Manna ha continuato a guardarsi intorno, andando anche a bussare alla porta del Lione per Malick Fofana, belga di 20 anni, una certa fila di pretendenti anche chic (tipo il Bayern). Il ds si è informato. Così come è accaduto per il venticinquenne inglesino Jadon Sancho del United – forte in orbita Juve – e per Federico Chiesa, 27 anni, quota Liverpool, agente Ramadani; l’intermediario dell’operazione Nunez.”