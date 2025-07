Cds – ” Napoli, Manna accelera per due giocatori: la situazione “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda i tifosi del Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il ds azzurro Giovanni Manna starebbe accelerando per fornire il prima possibile ad Antonio Conte due nuovi giocatori: si tratta di Noa Lang e di Sam Beukema. Di seguito un estratto dell’articolo:

“L’olandese Noa il primo, dicevamo, perché il Napoli presenterà due ali sinistre nuove di zecca: c’è un obiettivo datato, un uomo che piace molto e costa moltissimo, che insieme con un collega difensore rappresenta una coppia di obiettivi targati Bologna. Dan Ndoye, certo, lo svizzero di 24 anni che è puntuale nelle due fasi, che ha talento, che ha muscoli e gamba, gol e idee. Cioè rifinitura: ecco perché il ds Manna lo segue e lo tratta dall’inizio del mercato e anzi da gennaio. Al suo fianco, dicevamo, il centrale difensivo: Sam Beukema, 26 anni, olandese che non vede l’ora di volare con i campioni in Italia e in Champions. Hanno entrambi l’accordo con il Napoli ma ciò che conta anche di più è ovviamente l’accordo tra club: e in questo senso, con il Bologna non c’è ancora l’intesa. Manna proverà ad accelerare per entrambi. “