Cds – ” Il Pisa vuole Zerbin, contatti con il Napoli per l’esterno “

Arrivano novità di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Alessio Zerbin, esterno del Napoli appena rientrato dal prestito dal Venezia. A riportarle è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, eccone un estratto:

“Prestito con diritto di riscatto. Chissà se sarà questa la formula con cui finalmente Alessio Zerbin (26 anni) arriverà al Pisa, dopo un corteggiamento lungo cinque anni. Era l’estate del 2021, infatti, quando il club nerazzurro bussò per la prima volta alla porta del Napoli per chiedere l’allora giovanissimo esterno reduce da una stagione da protagonista in C nella Pro Vercelli. Non se ne fece di nulla perché i partenopei erano disponibili a lasciarlo partire solo in prestito “secco”, formula che non è mai andata troppo a genio alla dirigenza nerazzurra. Oggi, però, la base di partenza è diversa. La trattativa è in corso e l’esito positivo non è scontato perché il giocatore piace non poco anche al Lecce. Però stavolta si potrebbe anche fare perché il giocatore è in uscita da Napoli e il Pisa ha necessità di rinforzare le corsie esterne.”