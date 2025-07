Il Napoli continua a lavorare sul difensore e il prescelto da tempo è Sam Beukema del Bologna. Come riporta Fabrizio Romano nel suo quotidiano appuntamento su YouTube, oggi ci sarà un contatto diretto con il Bologna per il difensore. Il Napoli sta cercando di trovare un accordo con i rossoblu perchè al momento la cifra chiesta per il suo cartellino è fuori mercato.