Come riporta Fabrizio Romano su X, il Napoli è pronto a definire l’affare Noa Lang con il PSV. L’operazione è in fase avanzata: pronto un pacchetto da 30 milioni, il calciatore è in attesa dell’accordo per trasferirsi al Napoli.

Anche l’esperto di mercato Matteo Moretto parla di un nuovo contatto nelle prossime ore con il club olandese per chiudere la trattativa. La distanza tra le parti è minima, si ragiona sempre sulla base di 30 milioni di euro totali.