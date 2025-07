Romano: “Juventus-David c’è l’accordo! Vicina la chiusura”

Joanthan David, ex attaccante del Lille, è rimasto svincolato dopo la fine di questa stagione ed è stato al centro delle attenzioni in questo inizio di calciomercato. L’attaccante canadese, fino a qualche settimana fa, è stato trattato dal Napoli che gli ha recapitato un’offerta molto importante.

Secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, David avrebbe trovato l’accordo con la Juventus in questi ultimi minuti. Ecco le sue parole:

“La Juventus è vicina ad un accordo per firmare Joanthan David come free agent. Una nuova proposta migliorata è stata inviata all’attaccante perchè restano da sistemare gli ultimi dettagli… e si può fare.

Discorsi in corso per far sigillare l’accordo in questa settimana se tutto va secondo i piani, con la Juve ora netta favorita. La decisione finale verrà presa presto dal giocatore”.