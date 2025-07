Juve su Osimhen – Non basterebbero i 75 milioni della clausola: la cifra chiesta dal Napoli

La telenovela Osimhen non sembra ancora vedere una fine. I continui no del nigeriano stanno frenando il mercato del Napoli, che aspetta ansioso una decisione sul suo futuro. Eppure già due squadre erano pronte a pagare la clausola di 75 milioni e ricoprirlo d’oro, ma Osimhen ha rifiutato l’Al Hilal (per ora) e messo in stand-by il Galatasaray. Come riporta Sky Sport, gli azzurri possono cedere Osimhen senza dover trattare con i club interessati. Davanti ad un offerta di 75 milioni e il si del giocatore la cessione sarebbe automatica. Discorso diverso per i club italiani. La clausola non è valida nel nostro campionato e ADL chiede 80 milioni per venderlo ad una diretta concorrente. La Juventus è avvisata.