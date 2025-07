Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione per due obiettivi del Napoli: Noa Lang e Sam Beukema. Ecco le sue parole:

“Noa Lang rinuncia ad una parte del suo stipendio per vestire la maglia del Napoli e facilitare l’accordo tra i club in queste ore. Per Beukema invece, il Bologna è sceso a 30 milioni e gli azzurri sono saliti a 28; le parti sono molto vicine”.