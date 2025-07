Cercato a lungo dal Napoli, ora ci prova l’Atletico Madrid: Frattesi nuovo obiettivo dei Colchoneros

Davide Frattesi è stato seguito a lungo dal Napoli fino a poche settimane fa, poi la richiesta alta dell’Inter e la probabile permanenza di Anguissa hanno raffreddato l’operazione. Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, ora il centrocampista è diventato un obiettivo dell’Atletico Madrid: “L’Atletico Madrid vuole Davide Frattesi dell’Inter: da capire se i nerazzurri apriranno definitivamente alla cessione Dopo aver chiuso per Ruggeri dell’Atalanta, l’Atletico Madrid si è affacciato ancora una volta in Italia. Questa volta nel mirino c’è Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che il club spagnolo vuole fortemente. I nerazzurri all’inizio avrebbero voluto inserire nella trattativa Giuliano Simeone, ricevendo però un “no” come risposta.