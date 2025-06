Tmw – ” A breve si saprà il futuro di Lookman, ma è difficile un inserimento del Napoli “

L’edizione odierna di tuttomercatoweb ha svelato delle importanti novità in merito al futuro di Ademola Lookman, esterno dell’Atalanta che sembra destinato a giocare altrove nella prossima stagione. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Una maxi offerta, intorno ai 50-60 milioni di euro. L’Atalanta ha già fatto il prezzo nelle scorse settimane, Ademola Lookman si muoverà da Bergamo soltanto per una proposta ritenuta congrua dalla società nerazzurra. E la situazione legata all’attaccante nigeriano rappresenta il punto interrogativo dei primi giorni di mercato dei bergamaschi: è chiaro che se il giocatore partirà il mercato atalantino assumerà una piega differente. Già durante la scorsa sessione estiva il giocatore aveva chiesto di non allenarsi per motivi di mercato, ma negli uffici di Zingonia era arrivata un’offerta troppo bassa per essere presa in considerazione. Il botta a risposta a distanza con Gian Piero Gasperini (avvenuto dopo l’eliminazione col Club Brugge dalla Champions League) ha accentuato la voglia del giocatore di misurarsi in un altro campionato – magari con un ritorno in Premier League, dove non era riuscito ad incidere come accaduto in maglia Dea -, ma il cambio di allenatore potrebbe rappresentare un motivo in più per restare. Tutto dipenderà comunque dalle eventuali offerte che arriveranno nei prossimi giorni. L’Arsenal negli ultimi giorni si sta muovendo per capire la fattibilità dell’operazione, la società difficilmente accetterà cifre inferiori rispetto alla valutazione già fatta in passato. Complicato anche un inserimento last minute del Napoli: di sicuro a breve si capirà se Lookman resterà a Bergamo o meno. “