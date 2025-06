Radio CRC – ” Conte vuole a disposizione Ndoye già a Dimaro, la situazione “

Marco Giordano, giornalista di Radio CRC, ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, in riferimento alla trattativa per Dan Ndoye. Di seguito un estratto:

“Giorni chiave per Ndoye-Napoli. In questa settimana gli agenti cercheranno di chiudere le questioni contrattuali (a partire dai diritti d’immagine). Si cercherà la quadra contrattuale entro il fine settimana per poi negoziare con il Bologna: il ds Sartori più aperto a trattare dopo le posizioni iniziali più rigide raccontate qualche giorno fa. L’obiettivo è mettere lo svizzero a disposizione di Conte per lo start del ritiro di Dimaro”.