Per “La Repubblica” sono pronti 3 acquisti

Punto sul mercato azzurro per il quotidiano “La Repubblica” in edicola stamattina. Per il giornale sono chiuse le trattative per tre rinforzi.

In dettaglio dovrebbero essere ai titoli di coda le seguenti trattative. Con il Siviglia per il giovane difensore Juanlu Sanchez che sostituirà Pasquale Mazzocchi nello slot di vice Di Lorenzo. Con il PSV per l’esterno alto Noa Lang, che andrà a coprire la casella lasciata vuota a gennaio scorso da Kvaratskhelia. Infine, accordo vicino alla conclusione anche per l’attaccante che dovrà supportare Lukaku: la scelta sembra essere caduta sul giovane italiano Lucca, di proprietà dell’Udinese.

Sempre secondo il quotidiano, il DS azzurro Manna ha virtualmente chiuso le predette trattative. Ora si attende solo l’ok definitivo da parte di Conte ed il via libera di De Laurentiis.