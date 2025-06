Il Napoli ha il sì di Ndoye e Beukema, accordo lontano con il Bologna

L’esperto di mercato Ciro Venerato ieri sera alla Domenica Sportiva Estate ha parlato anche delle trattative tra il club azzurro ed il Bologna.

Tra le priorità dell’allenatore Conte restano scoperte le caselle per un esterno alto e per un centrale di difesa. Da giorni la società azzurra sembra aver raggiunto un accordo in merito all’ingaggio e alla durata del contratto con i calciatori del Bologna Ndoye e Beukema. Il problema resta l’accordo con il club che – sempre secondo Venerato – non intende rivedere al ribasso le quotazioni che ha assegnato ai due tesserati.

Al DS azzurro Manna sono stati richiesti ben 80 milioni complessivi: 45 per l’esterno di attacco svizzero e la restante parte (34 milioni) per il centrale di difesa olandese. Difficile ipotizzare una fumata bianca a breve.