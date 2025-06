Dossena a KKN – ” Nunez ? Il mercato inglese è caro, e Lucca è più adatto per Conte “

Andrea Dossena, ex giocatore ed ora allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla trattativa che il Napoli sta conducendo per Darwin Nunez:

“Il Napoli su Nunez? Il mercato inglese, soprattutto quello interno è sempre più caro. Si va in una gioielleria importante, se il Napoli pensa a Nunez vuol dire che sa che deve fare un investimento importante. Lucca e Nunez sono due giocatori diversi, bisogna capire poi quali sono però le esigenze del Napoli. I giovani dal mio punto di vista sono i 2007 2008, solo in Italia si considera giovane un ragazzo del 2000. Lucca assomiglia più a Lukaku, ed a Conte il centravanti boa è sempre piaciuto. Adesso penso che tra Lucca e Nunez l’attaccante dell’Udinese sia più compatibile ed utile per il gioco del Napoli”.