Di Carlo a KKN – ” Tutte si stanno rinforzando per sfidare il Napoli. Su Lucca e Nunez… “

Domenico Di Carlo, allenatore del Gubbio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito al Napoli e ai possibili colpi di mercato che il Napoli può fare:

“Dopo la vittoria a sorpresa del Napoli tutte le altre si stanno rinforzando per provare a controbattere il Napoli. Ma anche il Napoli si rinforzerà ed il prossimo campionato sarà ancora più difficile per tutti. Lucca o Nunez? Io scelgo il calciatore che abbia le caratteristiche che piacciono a Conte. Lucca conosce già il campionato italiano, ha voglia di giocare in una squadra importante perchè vuole la nazionale. A volte le motivazioni fanno la differenza. Lucca non è più un giovane, è già uno esperto, ma deve dimostrare le sue qualità in una squadra di livello più alto”.