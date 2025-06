Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, in un post su X, ha svelato delle novità in merito alla trattativa tra Napoli e Udinese per l’attaccante Lorenzo Lucca. Di seguito un estratto:

“Previsto un incontro diretto tra Aurelio De Laurentiis e Pozzo per Lorenzo Lucca. Il Napoli ha offerto 25 milioni di euro più bonus, ma l’Udinese ne chiede di più (35 milioni). L’attaccante ha un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2030 (2 milioni di euro all’anno più bonus). “