Cds – ” Simeone prossimo alla partenza: diversi club sono interessati all’attaccante “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, Giovanni Simeone avrebbe attirato l’interesse di diversi club. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il Cholito è pronto a partire, a rimettersi in gioco altrove. Piace molto al Pisa neopromossa. Riflessioni in corso da parte del centravanti argentino che è seguito soprattutto dal Siviglia, in Liga, dove gioca Juanlu Sanchez, obiettivo per la difesa. Piace anche a Torino e Genoa.”