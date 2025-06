Cds – ” Definito il passaggio di Rafa Marin al Villareal: nei prossimi giorni visite e firme “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato, specialmente in riferimento alle cessioni. Di seguito un estratto dell’articolo:

“L’obiettivo è snellire la rosa per far spazio ai nuovi ma anche per rafforzare il tesoretto che per ora comprende gli oltre 23 milioni complessivi per i riscatti di Natan col Betis e Caprile e Gaetano col Cagliari. Fatta anche per Rafa Marin al Villarreal: prestito a un milione con diritto di riscatto fissato a quindici. Questione di giorni per visite, firma e annuncio.”