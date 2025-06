Schira: “Due azzurri in prestito, per giocare”

Secondo il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira a breve dovrebbero sbloccarsi due trattative per il prestito di altrettanti giovani calciatori azzurri.

Antonio Vergara, centrocampista ventiduenne ha giocato lo scorso campionato in Serie B con la Reggina; buona la sua annata con 32 complessive presenze (26 da titolare e 5 reti). Il ragazzo, di proprietà del Napoli, ha richieste in Serie A e soprattutto in B, dove è seguito da Bari, Spezia, Empoli e Pescara. Probabile un nuovo prestito, per completarne il percorso di crescita.

Stesso discorso per il trequartista di origini albanesi Luis Hasa. Il ventunenne quest’anno è stato aggregato alla prima squadra a gennaio (proveniente dal Lecce, che lo aveva acquistato dalla Juventus), ma non è mai sceso in campo. Necessario ed urgente spedirlo a farsi le ossa.