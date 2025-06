La Repubblica – Il Napoli vuole chiudere per tre giocatori prima del ritiro a Dimaro

Sono tanti i nomi accostati al Napoli per la prossima stagione, e la squadra Campione d’Italia ha intenzione di chiudere per tre giocatori in particolare prima di partire per Dimaro dove gli azzurri svolgeranno il ritiro estivo. Secondo La Repubblica, uno dei giocatori in questione è Noa Lang, ala sinistra olandese del PSV Eindhoven, che dovrebbe arrivare al Napoli per 28-30 milioni di euro totali più bonus. L’altro obiettivo è Juanlu Sanchez, terzino destro spagnolo del Siviglia: il Napoli ha già offerto 16 milioni di euro per il giocatore e ha già l’accordo con lui. Infine, la squadra Partenopea vuole chiudere per Sam Beukema, difensore centrale olandese del Bologna. Nonostante l’offerta di 25 milioni di euro insieme all’inserimento di Zanoli nell’operazione, la società rossoblù non sembra intenzionata a voler lasciare andare il centrale.