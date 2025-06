Fabrizio Romano: Il Napoli può chiudere per Lucca in qualunque momento, continua il sogno Darwin

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il Napoli potrebbe presto chiudere per Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese: tuttavia c’è ancora speranza per l’arrivo di Darwin Núñez. Ecco le sue parole riguardo la trattativa: “Lorenzo Lucca è un operazione che il Napoli può davvero chiudere in qualunque momento. Il Napoli ha avuto contatti diretti sia lato giocatore con una disponibilità totale da parte di Lucca. Possiamo dire che l’operazione Lucca, per il Napoli, è pronta nel momento in cui il Napoli vuole chiuderla in qualsiasi momento. Ma, nel frattempo, il Napoli non ha dimenticato e non ha smesso di coltivare il sogno Darwin Núñez. Se poi il Napoli dovesse rendersi conto che Darwin diventa irraggiungibile, a quel punto può chiudere per Lucca. Altrimenti, al momento, i discorsi con Darwin continuano, ma restano le distanze economiche. Quindi vedremo quale sarà l’evolversi di questo discorso attaccanti per il Napoli“.