Accomando: L’Atletico Madrid si inserisce per Lucca, ma il Napoli rimane in vantaggio

Il Napoli si avvicina sempre di più all’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, preferito a Darwin Núñez del Liverpool. Tuttavia, come riporta il giornalista Orazio Accomando sul suo profilo X, l’Atletico Madrid avrebbe fatto un sondaggio per l’attaccante nato a Moncalieri. Ecco la notizia riportata sul profilo social: “Nelle scorse ore c’è stato un sondaggio dell’Atletico Madrid per Lucca. Un contatto esplorativo, visto l’ottimo rapporto tra i due club e l’apprezzamento di Simeone. Napoli nettamente avanti, pronto a chiudere in settimana e assolutamente non disposto a partecipare ad aste. Che difficilmente ci saranno.”

