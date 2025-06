Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Antonio Conte i rinforzi necessari a confermarsi ai vertici del campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Le novità del 28/06/2025 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA

TOTALE ENTRATE: 10 milioni di euro

IN USCITA





TOTALE CESSIONI: 17 milioni di euro

Di seguito le notizie del 28/06/2025

16.35 Il Napoli punta su un attaccante come terzo slot, il nome scelto è Borrelli del Brescia a parametro zero. Il calciatori sogna di giocare per i partenopei.