TMW – Ndoye troppo caro, il Napoli osserva Nusa del Lipsia

L’obiettivo principale del Napoli, attualmente, è quello di trovare un esterno in vista della prossima stagione. Il primo nome per la fascia è quello di Dan Ndoye del Bologna: tuttavia, come riportato da Tuttomercatoweb, l’attaccante svizzero è valutato 45 milioni di euro dal club emiliano. Il club Partenopeo, potrebbe dunque puntare ad altro, e il giocatore nel mirino per la fascia è Antonio Nusa del Lipsia, esterno norvegese che il Napoli segue dopo la sua prestazione maiuscola contro l’Italia. Il Lipsia lo valuta 35 milioni di euro, 10 in meno di quanto è valutato Ndoye dal Bologna: come andrà a finire?