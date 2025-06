Il Pisa continua a sperare per l’arrivo in prestito di Giovanni Simeone, il quale sarebbe un vero e proprio colpaccio da parte del club toscano allenato da Alberto Gilardino. Come riportato da Sportmediaset, il Cholito sembra intenzionato ad andare a giocare al Pisa: tuttavia, serve ancora trovare un accordo economico per il prestito con il club Partenopeo. Inoltre, servirà del di contributo sull’ingaggio. Non è un operazione facile, ma durante il Calciomercato può succedere qualsiasi cosa.