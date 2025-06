Romano: “Ndoye ha accettato il Napoli! I dettagli dell’affare”

Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano sui suoi profili social, il Napoli ha già da tempo un’intesa con Ndoye. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli ha già l’accordo con Ndoye che ha detto sì al trasferimento nonostante una proposta allettante del Crystal Palace. Ndoye, infatti, ha scelto il Napoli e non sta valutando alternative: il club partenopeo ha l’ok del giocatore, ma deve ancora trovare l’accordo economico con il Bologna. Lo stesso discorso vale per Sam Beukema, altro profilo seguito con attenzione dalla dirigenza azzurra. Le due operazioni restano in piedi e i contatti tra le società, frequenti e costanti, sono andati avanti anche nella giornata odierna”.