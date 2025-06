Liverpool piomba su Gyokeres: indizio sulla cessione di Nunez?

La trattativa tra il Napoli e il Liverpool per Nunez prosegue a piccoli passi. i Reds continuano a chiedere una cifra altissima per lasciar partire il proprio attaccante, ma il suo agente è al lavoro per provare ad abbassare il prezzo del cartellino. Come riporta Sky Sport 24, gli inglesi stanno studiando diverse soluzioni per l’eventuale sostituto. In cima alla lista è balzato Victor Gyokeres, bomber dello Sporting già seguito da Arsenal e Manchester United. Un accordo con lo svedese potrebbe allentare le pretese su Nunez e favorire il buon esito della trattativa con il Napoli.