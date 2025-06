Il Napoli e Politano vogliono andare avanti insieme: ipotesi rinnovo per l’esterno azzurro

Matteo Politano e il Napoli è un amore nato cinque anni fa e potrebbe durare ancora tanti anni. Il calciatore è diventato un napoletano acquisito: ha comprato casa qui, ha recentemente sposato una donna napoletana e grazie alla sua personalità è diventato un idolo per i tifosi. Nonostante pochi gol e assist, Antonio Conte non ha mai fatto a meno di lui. Grande spirito di sacrificio e dedizione, ha sempre messo il 100% in campo e fuori e questo non è passato inosservato dagli addetti ai lavori. Come riporta Il Roma, il suo contratto scadrà nel 2027, ma i rapporti con ADL sono ottimi e si sta cominciando a parlare di rinnovo per dargli la possibilità chiudere la carriera in azzurro. Rinnovo di 1-2 anni, poi sarà il calciatore a scegliere se smettere o proseguire altrove, quando avrà ormai 35-36 anni.