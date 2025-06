GdS – Simeone al passo d’addio: ci pensano una spagnola e un’italiana

Sembra arrivata al capolinea l’avventura di Giovanni Simeone con il Napoli. Il Cholito, nonostante non fosse mai stato un titolare, ha sempre onorato la maglia azzurra, entrando in campo e mettendoci sempre tanta fame. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono forti le sirene di mercato: c’è il Siviglia che rappresenta una grande tentazione, e il Pisa che cerca un bomber per affrontare la nuova categoria. Nelle casse azzurre potrebbero entrare 10-12 milioni, soldi che verranno reinvestiti sul mercato per prendere il sostituto.