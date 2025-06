Venerato alla Rai – ” Entro 48 ore il Napoli vuole chiudere Lang! Nunez ? Bisogna aspettare prima Osimhen… “

Ciro Venerato, giornalista, si è soffermato sul mercato del Napoli durante la trasmissione TG Sport Mattina. Ecco le sue dichiarazioni in merito alle diverse operazioni di mercato che il club azzurro starebbe conducendo:

” Il Napoli conta di chiudere nelle prossime 48 ore l’acquisto di Noa Lang. In giornata prevista una nuova call col PSV per limare bonus e rate per l’ammortamento. La valutazione globale (quindi comprensiva di incentivi) dovrebbe essere di 25 milioni. Gli olandesi avrebbero chiesto anche una minima percentuale sulla futura rivendita ma il Napoli non sembra intenzionato a concederla. Confermate le cifre del contratto. 5 anni la durata con base fissa di 2.5 più una serie di bonus personali. Arrivano invece smentite su un blitz a Liverpool. Il Napoli segue Nunez ma non ha programmato al momento nessun viaggio per la Gran Bretagna. Evidentemente aspetta prima di capire cosa deciderà Osimhen. Una volta incassata la cifra della clausola rescissoria potrà provare ad affondare il colpo. Il piano B resta sempre Lucca. Ci sarà un nuovo tentativo per Ndoye prima di valutare altri esterni. Chiesa resta una soluzione last minute ma solo in prestito (c’è anche il Milan su di lui e il Napoli lo sa, ndr). Durissima per Beukema, Chalobah e Scalvini. Ma il mercato è appena iniziato “.