Mutti a KKN – ” Quest’anno il Napoli può ripetersi, vedo un Conte entusiasta! Lookman ? Fortissimo “

Bortolo Mutti, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito al Napoli e ai recenti rumors di calciomercato:

“Lookman o Ndoye? Son due giocatori molto forti tecnicamente. Lookman ti spacca le partite e te le risolve, ha una capacità importante nel saltare l’uomo. Non mi aspettavo fosse così forte e determinante. L’Atalanta potrà anche cederlo, ma perderebbe molto lì in avanti. Per me è un giocatore immenso per il calcio di oggi. Il Napoli di Conte? L’Inter ha scialacquato una grande opportunità di vincere lo scudetto, il Napoli è stato bravo a non mollare. Quest’anno vedo un Napoli che può ripetersi sull’esperienza passata, poi vedo un Conte entusiasta”