Il Mattino – ” Oltre a Nunez, il Napoli segue altri due profili: uno gioca in Serie A “

L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato delle novità di calciomercato per il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal noto quotidiano, il club azzurro avrebbe pronte due alternative, in caso di mancato raggiungimento di un accordo per Darwin Nunez: si tratta di Lorenzo Lucca e Nicolas Jackson. Ecco un estratto dell’articolo:

” Si lavora, si va avanti. L’alternativa resta quel Lucca che a Conte piace. Sullo sfondo resta il nome di Nicolas Jackson: il Napoli lo considera un’ipotesi, per il momento lontana e non preferita tra i tre nomi valutati. “