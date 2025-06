Gds – ” Manna segue Lang da 5 mesi, adesso manca poco per chiudere “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato delle novità importanti per quanto riguarda il mercato azzurro. Infatti, secondo quanto riportato dalla rosea, Giovanni Manna avrebbe preparato l’arrivo di Noa Lang già da gennaio, quando non riuscì a portarlo subito a disposizione di Antonio Conte. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Era da mesi, cinque per l’esattezza, che Giovanni Manna, il d.s, s’era invaghito di Noa Lang (26 appena compiuti), lo aveva radiografato in ogni sua interpretazione, ma dinnanzi alla resistenza del PSV s’era poi dovuto arrendere. Forse, anche il PSV sapeva che sarebbe andata così, che girellando il Napoli si sarebbe ritrovato a Eindhoven, e per arrivare in prossimità della conclusione è servito un attimo, ripartendo a ciò che si erano detti a gennaio, aggiungendoci qualche cadeau e adagiandosi poi sui venticinque milioni al club e quinquennale all’attaccante, che ne prenderà 2,5 a stagione“.