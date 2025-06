Gds – ” Ecco il perchè il Napoli ha deciso di virare su Lang “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dalla rosea, il club azzurro avrebbe deciso di virare su Noa Lang a causa delle difficoltà riscontrate nella trattativa con il Bologna per Dan Ndoye. Di seguito un estratto dell’articolo:

” Quando ha capito che lungo la Via Emilia ci sarebbe stato il rischio di rimanere ingolfati, il Napoli è uscito dagli equivoci, ha imboccato le strade del cielo e se ne è andato ad Eindhoven, che pure rientrava tra le zone da visitare su questa mappa internazionale. Per i tornanti, sulla fascia, non ci finirà – poi, chissà – Dan Ndoye, frenato dal desiderio del Bologna di mettere a bilancio una specie di biglietto della Lotteria. “