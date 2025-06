Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nel casting della difesa degli azzurri si sarebbe anche aggiunto Milan Skriniar, difensore del Psg in uscita. Di canto suo però, il Napoli non lo considera un’opzione percorribile in quanto l’ingaggio percepito dal difensore slovacco sarebbe troppo elevato, per questo motivo il club azzurro starebbe facendo all-in su Sam Beukema del Bologna.