Cds – ” Nell’operazione Nunez sta facendo da intermediario une vecchia conoscenza: arriva oggi in Italia “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle novità importanti per quanto riguarda l’operazione Darwin Nunez: infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, ci sarebbe Fali Ramadani, agente fra gli altri di Koulibaly e Federico Chiesa. Di seguio un estratto dell’articolo:

“A recitare il ruolo di intermediario c’è Fali Ramadani, vecchia e buona conoscenza del Napoli, già agente di Koulibaly e oggi anche di Chiesa. Insomma, come dire, ci sono tanti argomenti aperti con lui: il manager è atteso a Milano, è in arrivo, e ciò significa che già oggi potrebbe andare in scena un altro incontro per Nuñez dopo i primi esplorativi registrati nelle scorse settimane”.