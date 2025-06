Cds – ” Il Napoli vuole Milinkovic del Torino, ma i granata fanno muro: la situazione “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle importanti novità per quanto riguarda il possibile acquisto di Vanja Milinkovic-Savic. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro sarebbe ancora fortemente interessato all’estremo difensore del Torino, ma il club granata non molla e continua a fare muro. Di seguito un estratto dell’articolo:

“ Ieri, intanto, novità per la porta: Caprile è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Cagliari, che l’ha riscattato dagli azzurri per poco meno di dieci milioni di euro. Ora gli azzurri possono muoversi sull’erede di Meret: Milinkovic-Savic è ancora il primo nome, ma il muro del Torino non è mai stato scalfito in queste settimane di colloqui. Il Napoli si sta guardando intorno perché non ha voglia di stare ad aspettare troppo. “