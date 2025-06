Cds – ” Dopo Lang, il Napoli vuole altri due esterni: uno è una vecchia conoscenza della Serie A “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, precisamente in riferimento al casting che il club azzurro sta conducendo per trovare i profili giusti per rinforzare la fascia sinistra. Ecco un estratto dell’articolo:

“Una volta chiusa la questione con Psv e giocatore, olandese di Capelle aan den IJssel, Olanda Meridionale, il Napoli si dedicherà alle altre storie di fascia sinistra.

Dan Ndoye, svizzero di 24 anni con due fasi nel sangue, opzione molto aperta ma anche molto cara, considerando la richiesta del Bologna di 45 milioni più Zanoli. E poi, beh, sempre lui: Federico Chiesa, 27 anni, reduce da una stagione un po’ così con il Liverpool tra qualche problema fisico e poche chance con Arne Slot. Mai scartare questa carta, mai: piace da sempre”.