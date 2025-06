Cds – ” Continua il braccio di ferro per Juanlu: un giocatore azzurro può sbloccare l’affare “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle importanti novità per quanto riguarda la trattativa per Juanlu Sanchez, terzino spagnolo del Siviglia. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli potrebbe inserire Giovanni Simeone come contropartita per sbloccare la trattativa. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Con il Siviglia continua il braccio di ferro per Juanlu Sanchez, anni 21, terzino destro del Nervion e dell’Under 21: agli andalusi piace Simeone, il Cholito, che a questo punto potrebbe aiutare la chiusura dell’affare”.