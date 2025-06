Cds – ” Beukema vuole e aspetta il Napoli “

Arrivano novità di calciomercato per i tifosi del Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbero delle novità in merito a Sam Beukema, difensore del Bologna che è stato accostato al Napoli nelle ultime settimane. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Per Beukema, come per Ndoye, il problema è la valutazione del cartellino. La richiesta del Bologna è di 25-30 milioni. È ritenuta eccessiva dal Napoli che prova a trattare. A limare. Per il ds Manna lavori in corso anche di diplomazia e di attesa.

Previsti nuovi contatti. Beukema è il primo di una lista che comprende anche altre opzioni. Ma il Napoli, per ora, va forte su di lui. La prima scelta. Con Beukema c’è già un’intesa, il giocatore ha aperto al Napoli e sarebbe felice di tornare a giocare la Champions League con gli azzurri. È un primo passo aspettando di compierne altri decisivi. Il giocatore resta in attesa, non forza col suo club, aspetta notizie. L’entourage lo informa”.