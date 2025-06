CDM – ” Il Napoli insiste per Ndoye, il giocatore vuole solo gli azzurri “

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, nel valzer degli esterni il club azzurro sarebbe comunque deciso ad affondare il colpo per Dan Ndoye, forte dell’accordo raggiunto con il calciatore. Di seguito un estratto:

“ L’assalto a Noa Lang non esclude assolutamente la trattativa per Ndoye che va avanti nonostante le altissime richieste del Bologna nel primo incontro tra i due club. Ci sono stti ulteriori contatti nelle ultime ore per definire completamente l’accordo con il calciatore anche nei dettagli, poi si punterà sull’attesa avendo in mano la totale disponibilità di Ndoye, che ha messo in standby altre proposte giunte dalla Premier. Il Borussia Dortmund si è inserito, ma non ha intenzione di andare oltre i 30 milioni nella trattativa col Bologna, la base di partenza offerta dal Napoli più il cartellino di Zanoli. “