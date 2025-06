Ufficiale – Caprile è del Cagliari: esercitato il diritto di riscatto

Adesso è ufficiale, Elia Caprile è un nuovo giocatore del Cagliari. La società sarda ha esercitato il diritto di riscatto che vantava verso il calciatore, versando nelle casse del Napoli 8 milioni di euro. Quest’anno il portiere è sceso in campo 6 volte con la maglia azzurra (4 in Campionato e 2 in Coppa Italia) subendo 4 gol e parando un rigore.

Questo il comunicato del Napoli: “La SSC Napoli comunica che il Cagliari Calcio ha esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile.

A Elia va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva.