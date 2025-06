Sky – Noa Lang e non solo: il Napoli lavoro all’arrivo di due esterni

Il Napoli è vicino a Noa Lang per una cifra vicina ai 28 milioni di euro. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’olandese non è l’unico esterno che può finire in azzurro, ma dovrebbe arrivarne anche un secondo: “Quello di Lang non è l’unico nome in orbita Napoli, in lista ci sono anche Sancho, Ndoye e Chiesa (con il quale ci sono stati altri contatti) come vi abbiamo raccontato. Il Napoli vorrebbe però fare due colpi, di cui uno da chiudere entro la giornata di domani e questo potrebbe essere proprio Noa Lang.