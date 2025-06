La trattativa per Darwin Nunez appare più difficile del previsto. Come riporta Gianluca Di Marzio, il Liverpool chiede tra i 60 e i 65 milioni di euro più bonus e il calciatore un ingaggio da 5 milioni. Serve un importante apertura da parte dei Reds per provare a sbloccare l’operazione. Più facile arrivare a Lucca: l’Udinese lo valuta circa 35 milioni più bonus. Se la situazione per Nunez non dovesse sbloccarsi, si andrà dritti sul centravanti bianconero.