Il Napoli ha il si di Dawin Nunez, ora bisogna trovare quello con il Liverpool. Ultimi aggiornamenti su questa trattativa li riporta Fabrizio Romano su X: “Napoli e Liverpool avranno contatti diretti oggi per discutere le condizioni dell’accordo per Darwin Nunez. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma il Napoli ha avuto il via libera di Nunez, come rivelato nei giorni scorsi… e l’accordo dipende ora dalle richieste finanziarie“.